Legende: Wird länger auf der Tribüne sitzen müssen Atleticos Kieran Trippier. Keystone

Atleticos Trippier für Vergehen im Juli 2019 belangt

Kieran Trippier, der englische Verteidiger in Diensten von Atletico Madrid, ist vom englischen Fussballverband FA für 10 Wochen gesperrt worden. Zudem wurde er mit einer Busse von rund 84'000 Franken belegt. Trippier hatte im Juli 2019 gegen die Wettregeln verstossen. Die Sanktion gilt länderübergreifend und tritt per sofort in Kraft.

Bayern: Klub-WM in Stadien für WM 2022

Bayern München wird bei der Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar (1. bis 11. Februar 2021) in zwei von acht Stadien antreten, die Ende 2022 auch Spielstätten der Weltmeisterschaft sein werden. Seinen Halbfinal am 8. Februar 2021 (19.00 Uhr MEZ) bestreitet der Triple-Gewinner im umgebauten Ahmad-bin-Ali-Stadion. Die beiden Finalspiele finden am 11. Februar im Education City Stadium statt.