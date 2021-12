Legende: Muss seine Koffer packen Gernot Rohr. Keystone

Nigeria: Gernot Rohr entlassen

Der ehemalige YB-Trainer Gernot Rohr ist nicht mehr Nationaltrainer Nigerias. Der 68-jährige Deutsche, dessen Vertrag noch bis Ende 2022 lief, wurde wenige Wochen vor Beginn des Afrika Cups in Kamerun entlassen. Interimstrainer bei den «Super Eagles» wird der ehemalige Internationale Augustine Eguavoen. Rohr hatte das Team im August 2016 übernommen und führte es an die WM 2018. Am Afrika-Cup 2019 in Ägypten belegte Nigeria den 3. Rang.