Legende: Zurück in der Premier League Steven Gerrard steht neu an der Seitenlinie bei Aston Villa. Keystone

England: Aston Villa holt Gerrard

Steven Gerrard ist zurück im englischen Fussball. Die Spieler-Legende von Liverpool heuert bei Aston Villa als Trainer an, wie der Klub aus Birmingham am Donnerstag bestätigte. Gerrard beerbt den am Sonntag entlassenen Dean Smith, der mit den «Villans» aus den ersten 11 Spielen nur 10 Punkte geholt hat. Der 41-jährige Gerrard hatte seinen letzten Arbeitgeber, die Glasgow Rangers, in der letzten Saison ohne Niederlage zum Meistertitel in Schottland geführt.