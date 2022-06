Legende: Erklärt das Kapitel Nationaltrainer für beendet Ryan Giggs. Imago Images/Bradley Collyer

Wales: Giggs zieht einen Schlussstrich

Gut 2 Wochen nach der geschafften WM-Qualifikation ist der mit Vorwürfen von häuslicher Gewalt konfrontierte Ryan Giggs als Nationaltrainer von Wales zurückgetreten. Man bedanke sich bei Giggs für seine Amtszeit und schätze seine Entscheidung, «die im besten Interesse des walisischen Fussballs liegt». Giggs hatte sein Amt seit November 2020 ruhen lassen, nachdem er vorübergehend festgenommen worden war. Er soll seine frühere Lebensgefährtin angegriffen haben. Giggs, der die Vorwürfe bestreitet, muss sich im August vor Gericht verantworten. Während seiner Abwesenheit war der 48-Jährige von Robert Page vertreten worden.

Spanien: Eto'o entgeht Haftstrafe

Der frühere Stürmerstar Samuel Eto'o ist wegen Steuerhinterziehung in 4 Fällen von einem Gericht in Barcelona zu einer 22-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil sich der Kameruner schuldig bekannte, sich zur Zahlung einer Geldbusse bereit erklärte und die Strafe unter 2 Jahren liegt, kommt er um einen Gefängnisaufenthalt herum. Eto'o hatte laut Anklage zwischen 2006 und 2009 dem spanischen Fiskus rund 4 Mio. Euro an Steuern vorenthalten.