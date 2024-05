Giroud kündigt Abschied aus Italien und Wechsel in die USA an

Legende: Wird in die MLS wechseln Olivier Giroud. imago images/sportphoto24

Serie A: Giroud verlässt die AC Milan

Stürmer Olivier Giroud hat am Montag offiziell angekündigt, dass er die AC Milan am Saisonende verlassen wird. Der Vertrag des 37-jährigen Franzosen läuft im Sommer aus. «Ich werde meine letzten beiden Spiele für die AC Milan bestreiten und meine Karriere in der Major League Soccer fortsetzen», gab Giroud in einem Video auf der Plattform X bekannt, ohne dabei einen Klub zu nennen. Dem Vernehmen nach wird sich der 131-fache französische Internationale dem Los Angeles FC anschliessen. Giroud wechselte nach 9 Jahren in England auf die Saison 2021/22 nach Mailand und wurde mit den «Rossoneri» sogleich Meister.