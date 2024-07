Per E-Mail teilen

Legende: Wird nicht mehr für Frankreich auflaufen Olivier Giroud. Keystone / ANNA SZILAGYI

Giroud sagt Adieu

Frankreichs Rekordtorschütze Olivier Giroud hat wie erwartet seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgegeben. Der 37-jährige Stürmer schrieb auf Instagram: «Der gefürchtete Moment ist gekommen: derjenige, der Équipe de France Adieu zu sagen.» Giroud, der in der nächsten Saison in den USA für den Los Angeles FC spielen wird, hatte schon vor einigen Wochen erklärt, er werde nach der EM nicht mehr für Frankreich spielen. Der Angreifer, der in 137 Länderspielen 57 Tore erzielt hat, war 2018 mit Frankreich Weltmeister, bemerkenswerterweise ohne dabei als gesetzter Stürmer einen einzigen Treffer zu erzielen.