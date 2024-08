Per E-Mail teilen

Legende: Bestritt vor zwei Monaten sein 150. und letztes Länderspiel Claudio Bravo. IMAGO/Icon Sportswire

Nach 150 Länderspielen hört Bravo auf

Chiles langjähriges Nationaltorhüter Claudio Bravo beendet seine Karriere. Der 41-Jährige bestritt 150 Spiele für Chile, bei der WM 2010 und 2014 jeweils als Captain. Auf Klubebene sicherte sich Bravo 2015 mit Barcelona das Triple. 2016 wechselte der Routinier zu Pep Guardiolas Manchester City, wo er 8 weitere Titel gewann. Zuletzt spielte Bravo für Betis Sevilla.

Szczesny: «Herz nicht mehr dabei»

Auch der polnische Goalie Wojciech Szczesny beendet seine Karriere. «Auch wenn mein Körper immer noch für neue Aufgaben bereit wäre, ist mein Herz nicht mehr dabei», schrieb er auf Instagram. Der 34-Jährige wurde mit Juventus 3 Mal Meister und 2 Mal Cupsieger. Mit Polen nahm er an 4 Europa- und 2 Weltmeisterschaften teil.

Cancelo zieht es in die Wüste

Portugals Nationalspieler João Cancelo wechselt von Manchester City nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal, dem in Riad beheimateten Klub von Neymar. Cancelo hatte 2019 von Juventus Turin zum englischen Meister gewechselt. In den letzten beiden Saisons war der Aussenverteidiger an Barcelona und Bayern München ausgeliehen.