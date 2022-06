Götze kehrt in die Bundesliga zurück – Siegrist zu Celtic

Legende: Heuert beim Europa-League-Sieger an Mario Götze. imago images / Sven Simon

Deutschland: Frankfurt verpflichtet Mario Götze

Die Bundesliga ist mit Mario Götze um eine Attraktion reicher: Der deutsche Siegtorschütze im WM-Final 2014 wechselt von Eindhoven zum Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt, wo auch Natispieler Djibril Sow sein Geld verdient. Götze erhält einen Dreijahresvertrag, die Ablösesumme soll umgerechnet rund 3 Millionen Schweizer Franken betragen.

Schottland: Celtic holt Schweizer Konkurrent für Hart

Der Schweizer Goalie Benjamin Siegrist hat einen Vierjahresvertrag beim amtierenden schottischen Meister Celtic Glasgow unterschrieben. Seit 2018 spielte er bei Celtics Liga-Konkurrent Dundee United. Bei «The Bhoys» wird Siegrist mit Joe Hart, dem ehemaligen englischen Nationaltorhüter, konkurrieren.

Italien: Lukaku kehrt zu Inter zurück

Chelsea-Flop Romelu Lukaku kehrt zu Inter Mailand zurück. Der italienische Pokalsieger leiht den Belgier übereinstimmenden Medieninformationen zufolge für 8 Millionen Euro für ein Jahr aus. Lukaku hat bei den «Blues» noch einen Vertrag bis 2026. Der Stürmer war nach 2 Jahren bei Inter erst zur vergangenen Saison zu Chelsea zurückgekehrt, wo er bereits von 2011 bis 2014 unter Vertrag gestanden hatte. Die Engländer bezahlten die Rekordsumme von 113 Millionen Euro für den Angreifer.

England: Arsenal holt Vieira für 42 Millionen Euro

Der englische Klub Arsenal hat den portugiesischen Mittelfeldspieler Fabio Vieira verpflichtet. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Der 22-Jährige kommt vom FC Porto und erhält einen «langfristigen» Vertrag. Die Ablösesumme liegt bei 42 Millionen Euro. Vieira kam in der vergangenen Saison in 27 Ligaspielen zum Einsatz (6 Tore).

Niederlande: PSV holt argentinischen Goalie

PSV Eindhoven hat von Nizza ablösefrei den argentinischen Goalie Walter Benitez verpflichtet. Mit dem Transfer des 29-Jährigen dürfte klar sein, dass Yvon Mvogo nicht zum niederländischen Cupsieger zurückkehrt. PSV hatte den Schweizer Keeper in den vergangenen zwei Saisons von Leipzig ausgeliehen. Der 28-jährige Freiburger war bei den Niederländern in den letzten Monaten aber oftmals nur Ersatz. Erst gegen Ende Saison (inklusive dem gewonnenen Cupfinal gegen den Erzrivalen Ajax Amsterdam) setzte der deutsche Trainer Roger Schmidt wieder auf den vierfachen Schweizer Nationalspieler.