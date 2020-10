Götze schliesst sich PSV Eindhoven an

Legende: Hat seine Zukunft geregelt Mario Götze. Keystone

Niederlande: Götze wechselt zu Eindhoven

Mario Götze hat bei PSV Eindhoven einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Dies teilte der Klub mit dem Schweizer Yvon Mvogo am Dienstagabend mit. Götzes Zeit beim BVB war im Sommer abgelaufen, zuletzt war der 28-Jährige vereinslos.

England: 1,44 Milliarden Franken für neue Spieler

Die Fussball-Klubs der Premier League haben in der abgelaufenen Transferperiode deutlich mehr Geld für neue Spieler ausgegeben als die Klubs anderer europäischer Topligen. Die Ausgaben von 1,44 Milliarden übertreffen die spanische La Liga (435 Millionen Franken), die französische Ligue 1 (467 Millionen Franken) und die Serie A (742 Millionen Franken) deutlich.

Legende: Er hat Corona, sein Team muss in Quarantäne Eljif Elmas mit seinen Mitspielern. imago images

Italien: Spieler von Napoli in Quarantäne

Für die Spieler des SSC Neapel hat am Dienstag eine zweiwöchige Quarantäne begonnen. Die Profis zogen sich in ein Hotel unweit ihres Trainingslagers in Castel Volturno unweit von Neapel zurück, wo sie die zweiwöchige Isolierung verbringen werden. Dies, nachdem der polnische Mittelfeldspieler Piotr Zielinski und der Mazedonier Eljif Elmas positiv auf Corona getestet wurden.