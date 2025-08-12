 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Grealish lanciert seine Karriere bei Everton neu

12.08.2025, 18:35

Fussballspieler in Spielkleidung im Stadion.
Legende: War zuletzt nur noch Ergänzungsspieler Jack Grealish. IMAGO Images / Focus Images

Premier League: City leiht Grealish an Everton aus

Jack Grealish will seine Karriere mit einem Schritt zurück neu beleben. Der 29-Jährige lässt sich vom Topklub Manchester City für eine Saison an Everton ausleihen, der in den vergangenen Jahren stets gegen den Abstieg aus der Premier League gekämpft hat. Grealish, für den City im Sommer 2021 117,5 Millionen Euro an Aston Villa gezahlt hatte, wurde mit den «Skyblues» dreimal Meister und gewann die Champions League, zuletzt war er aber nur noch Joker. 17 Tore und 23 Vorlagen in 157 Pflichtspielen sind an der hohen Ablösesumme gemessen eine Enttäuschung. In der vergangenen Saison kam der Linksaussen nur auf ein Tor in 20 Einsätzen über insgesamt 715 Minuten.

