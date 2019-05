Legende: Feierte Erfolge Mit Atletico gewann Griezmann die Meisterschaft und die Europa League. Reuters

Antoine Griezmann verkündet Abschied von Atletico Madrid

Antoine Griezmann wird Atletico Madrid Ende Saison verlassen. Das teilt der 28-Jährige in einer Videobotschaft mit. Zuvor hatte der Franzose den Klub und seine Mitspieler darüber informiert. Es seien «5 unglaubliche Jahre mit fantastischen Momenten gewesen», sagte Griezmann in der Botschaft. Seine Transfersumme von 200 Millionen Euro wird ab Juli auf 120 Millionen Euro sinken. Für welchen Klub er künftig spielen wird, gab Griezmann nicht bekannt. Er wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Hannovers Pirmin Schwegler zu Western Sydney

Der Schweizer Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler, der momentan beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 unter Vertrag steht, wird ab kommender Saison in Australien bei Western Sydney spielen. Der Klub wird vom ehemaligen FCL-Trainer Markus Babbel gecoacht. Schweglers Vertrag bei Hannover gilt nur für die 1. Bundesliga, weshalb er ablösefrei wechseln kann. «Für mich hat sich eine Möglichkeit ergeben, einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich habe die Chance bekommen, für einige Zeit in Australien zu leben», sagte der 31-Jährige.

De Rossi verlässt die AS Roma nach 18 Jahren

Roma-Urgestein Daniele De Rossi wird den Klub am Saisonende verlassen. Der 35-jährige Italiener will seine Karriere im Ausland ausklingen lassen. De Rossi hat in seiner Profikarriere nie für einen anderen Verein gespielt.

Balakov neuer Trainer von Bulgarien

Krassimir Balakov ist neuer Nationalcoach Bulgariens. Er ersetzt Petar Hubtschev, der nach 2 Unentschieden zum Start in die EM-Qualifikation zurückgetreten ist. Der 53-jährige Balakov war einst Trainer bei GC und St. Gallen.

Skomina wird Champions-League-Final leiten

Der Slowene Damir Skomina wird den Champions-League-Final zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool pfeifen. Der 42-Jährige leitete 2017 bereits den Final der Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United.

