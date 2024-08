Legende: Bestritt in diesem Sommer mit Deutschland die Heim-EM Pascal Gross. IMAGO / Revierfoto

Bundesliga: Gross verlässt die Insel und kehrt nach Deutschland zurück

Borussia Dortmund hat Pascal Gross verpflichtet. Der 33-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom englischen Premier-League-Klub Brighton zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Gemäss transfermarkt.ch beläuft sich die Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler auf 7 Millionen Euro. Der Verein selbst äusserte sich nicht zur Ablöse. Für Gross ist es nach 7 Jahren in England eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für Ingolstadt spielte.

07:59 Video Archiv: Gross scheitert mit Deutschland im EM-Viertelfinal Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 59 Sekunden.

Saisonstart am 23. August 1. Runde 1. Runde

National 2: Bordeaux stürzt immer tiefer

Der sechsfache französische Meister Girondins Bordeaux startet in der kommenden Saison in der 4. und nicht wie bisher angenommen in der 3. Spielklasse. Wie der nationale Fussballverband am Donnerstag mitteilte, wird der Klub in die National 2 zurückgestuft. Bordeaux war Anfang Juli von der französischen Finanzaufsicht DNCG wegen einer Etatlücke in Höhe von 40 Millionen Euro zum Zwangsabstieg in die drittklassige National verurteilt worden. Um dort starten zu können, musste der Klub der Finanzaufsicht Garantien vorlegen, welche nun nach Ansicht der Behörde nicht ausreichten.