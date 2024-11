Per E-Mail teilen

Legende: Bleibt den «Citizens» treu Trainer Pep Guardiola. Keystone/EPA/Neill Hall

Premier League: Guardiola bis 2027 bei ManCity

Pep Guardiola hat alle Spekulationen beendet und seinen Vertrag bei Manchester City um weitere zwei Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des 53-jährigen Spaniers ist damit bis zum 30. Juni 2027 gültig. Guardiola war im Sommer 2016 von Bayern München in die Premier League zu City gewechselt. In der Saison 2022/23 hatte er mit dem Klub das Triple geholt, in der vergangenen Spielzeit zum vierten Mal nacheinander die englische Meisterschaft gewonnen.

Österreich: Verbandspräsident Mitterdorfer verliert Machtkampf

Der stark in die Kritik geratene Klaus Mitterdorfer ist als Präsident des Österreichischen Fussball-Bundes (ÖFB) zurückgetreten. Mitterdorfer hatte im Mittelpunkt des Machtkampfes im Verband gestanden, auch Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte sich gegen den 59-Jährigen gewendet. Mitterdorfer war seit Juli 2023 im Amt. Umstritten war vor allem seine Entscheidung, sich zum Jahresende von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold trennen zu wollen.

01:05 Video Archiv: Gnezda Cerin trifft für Slowenien gegen Österreich Aus Sport-Clip vom 17.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.