Legende: Bekennt Farbe Ilkay Gündogan. Imago Images/Anadolu Agency

Gündogan zieht es in die Türkei

Galatasaray Istanbul vollzieht einen weiteren namhaften Transfer. Ilkay Gündogan wechselt mit einem Zweijahresvertrag von Manchester City zum türkischen Meister. Gündogan war 2024 nach nur einem Jahr vom FC Barcelona zu Manchester City zurückgekehrt, an seine sieben erfolgreichen Jahre im Team von Pep Guardiola konnte der 34-jährige Mittelfeldspieler allerdings nicht mehr anknüpfen. In Istanbul trifft Gündogan unter anderem auf seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané, den es von Bayern München an den Bosporus zog.



