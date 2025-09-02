 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News Gündogan wechselt zu Galatasaray

02.09.2025, 21:22

Teilen
Person hält Galatasaray-Schal, umgeben von mehreren Menschen.
Legende: Bekennt Farbe Ilkay Gündogan. Imago Images/Anadolu Agency

Gündogan zieht es in die Türkei

Galatasaray Istanbul vollzieht einen weiteren namhaften Transfer. Ilkay Gündogan wechselt mit einem Zweijahresvertrag von Manchester City zum türkischen Meister. Gündogan war 2024 nach nur einem Jahr vom FC Barcelona zu Manchester City zurückgekehrt, an seine sieben erfolgreichen Jahre im Team von Pep Guardiola konnte der 34-jährige Mittelfeldspieler allerdings nicht mehr anknüpfen. In Istanbul trifft Gündogan unter anderem auf seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané, den es von Bayern München an den Bosporus zog.


Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)