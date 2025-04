Legende: Hat sich im FA-Cup-Viertelfinal am Knöchel verletzt Erling Haaland. Imago Images/Shutterstock

Premier League: ManCity muss lange auf Haaland verzichten

Erling Haaland wird Manchester City bis zu sieben Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der norwegische Stürmer zog sich am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg im Cup-Viertelfinal gegen Bournemouth eine Verletzung im linken Knöchel zu. Haaland musste beim 2:1 gegen Bournemouth nach einer Stunde vom Feld, nachdem er in der 49. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte. Citys Trainer Pep Guardiola sagte, dass er mit Haaland erst gegen Saisonende wieder rechne. In dieser Saison hat er in 28 Meisterschaftsspielen für die derzeit fünftplatzierten «Citizens» 21 Tore erzielt.

