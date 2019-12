Dortmund holt Haaland

Zahlreiche Topklubs buhlten um ihn, nun hat er sich entschieden: Erling Haaland wechselt per sofort von Salzburg zu Dortmund. Dies gab der BVB am Sonntag bekannt. Der 19-jährige Stürmer, der in dieser Champions-League-Saison bereits acht Tore erzielt hat, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Der Norweger reist am 3. Januar mit dem Team von Coach Lucien Favre ins Trainingslager.

Behrami trainiert bei Genoa

Valon Behrami könnte seine Karriere in Italien fortsetzen. Der frühere Schweizer Internationale trainiert seit ein paar Tagen beim Serie-A-Tabellenletzten Genoa. Ob Behrami einen Vertrag bekommt, wird der neue Trainer Davide Nicola in den nächsten Tagen entscheiden. Der 34-jährige Schweizer hatte Anfang Oktober seinen Vertrag beim FC Sion vorzeitig aufgelöst.

Rangers gewinnen «Old Firm»

Im ausverkauften Celtic Park entschieden die Rangers das prestigeträchtige Glasgower Derby «Old Firm» mit 2:1 für sich. Es war der erste Erfolg gegen den Dauerrivalen seit 9 Jahren. Die Rangers liegen in der schottischen Meisterschaft immer noch 2 Punkte hinter Celtic auf Platz 2, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Moyes wieder West-Ham-Trainer

Das abstiegsbedrohte West Ham United hat David Moyes als Trainer zurückgeholt. Das teilte der Klub aus London am Sonntag mit. Moyes tritt damit die Nachfolge von Manuel Pellegrini an, dessen direkter Vorgänger er selber war. Pellegrini wurde am Samstag unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen Leicester City freigestellt.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 29.12.2019, 19:30 Uhr