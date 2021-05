Haas und Bajrami steigen in die Serie A auf

Legende: Steigt mit Empoli auf Nicolas Haas. imago images

Italien: Empoli steigt auf

Empoli steht als erster Aufsteiger in die Serie A fest. Das Team aus der Toskana gewann gegen Cosenza Calcio 4:0 und kann zwei Runden vor Saisonende nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Beim letzten Schritt in Richtung Aufstieg hatten zwei Schweizer entscheidenden Anteil. Nedim Bajrami traf zum 4:0, Nicolas Haas assistierte beim 3:0. Letzterer ist an Empoli ausgeliehen und kehrt im Sommer wieder zu Atalanta Bergamo zurück.

Deutschland: Knäbel holt Schröder als Sportdirektor

Der ehemalige Mainzer Sportchef Rouven Schröder wird neuer Sportdirektor bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Der 45-Jährige übernimmt ab dem 1. Juni die Verantwortung für die Kaderplanung, das Scouting und die personelle Besetzung der Fachbereiche. Das gab der künftige Zweitligist am Dienstag bekannt. «Mit Rouven konnten wir einen Experten gewinnen, der über das nötige Netzwerk und die fachlichen Qualitäten in diesem Bereich verfügt. Sein Hauptauftrag wird es sein, eine neue Mannschaft aufzubauen, die Schalke 04 in Gegenwart und Zukunft erfolgreich vertreten kann», sagte Sportvorstand Peter Knäbel.