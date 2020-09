Legende: Nicolas Haas im Trikot von Frosinone. Getty Images

Italien: Haas leihweise zu Empoli

Der Schweizer Nicolas Haas setzt seine Karriere in Italien in der Serie B fort. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird von Atalanta Bergamo für ein Jahr an Empoli ausgeliehen. In der letzten Saison hatte Haas leihweise für Frosinone gespielt und mit den Süditalienern den Aufstieg in die Serie A knapp verpasst. Atalanta und Empoli haben vereinbart, dass der Unterklassige Haas im Falle eines Aufstiegs definitiv verpflichten muss.

Frankreich: Racioppi von Lyon zu Dijon

Der Schweizer U21-Nationaltorhüter Anthony Racioppi wechselt innerhalb von Frankreichs Ligue 1 von Olympique Lyon zu Dijon. Bei Lyon kam der 21-jährige Genfer im Fanionteam nie zum Einsatz. In den letzten zwei Saisons absolvierte er jeweils 13 Spiele mit der 2. Mannschaft in der viertklassigen Liga National 2.