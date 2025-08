Legende: Muss sich vor Gericht verantworten Achraf Hakimi. imago images/NurPhoto

Ligue 1: Hakimi wegen Vergewaltigung angeklagt

Die Staatsanwaltschaft von Nanterre hat am Freitag die Überstellung des marokkanischen Nationalspielers Achraf Hakimi von PSG vor das Strafgericht des Departements Hauts-de-Seine wegen mutmasslicher Vergewaltigung einer jungen Frau im Jahr 2023 beantragt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Der 85-fache Nationalspieler bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Bei einer Verurteilung droht dem 26-Jährigen eine lange Haftstrafe.

Ligue 2: Bekanntes Trio für Le Mans

Der französische Zweitligist Le Mans verkündete am Freitag, dass Teile des Klubs in prominenten Händen sind. Novak Djokovic sowie die beiden ehemaligen Formel-1-Piloten Kevin Magnussen und Felipe Massa sind nun Teil-Inhaber des Klubs. Das Investment der drei wurde von einem aus Brasilien stammenden international tätigen Konsortiums namens OutField in die Wege geleitet. Der Klub liess in einem Statement verlauten, dass Massa und Magnussen helfen sollen, eine Brücke vom in Le Mans traditionsreichen Motorsport zum Fussball zu schlagen.

Resultate