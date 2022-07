Legende: Wurde erfolgreich operiert Sébastien Haller. IMAGO / Revierfoto

Deutschland: Haller fehlt dem BVB mehrere Monate

Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Torjäger Sébastien Haller verzichten. «Er ist in der letzten Woche erfolgreich operiert worden. Er wird definitiv ein paar Monate ausfallen», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Bei Haller war im Trainingslager in Bad Ragaz ein Hoden-Tumor festgestellt worden.

Frankreich: Neymar muss vor Gericht

Knapp einen Monat vor Beginn der WM in Katar muss Brasiliens Star Neymar in Spanien auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Beginn der mündlichen Verhandlung in einem Betrugsprozess gegen den 30-Jährigen wurde für den 17. Oktober in Barcelona angesetzt. Beim Strafverfahren geht es um mutmassliche Unregelmässigkeiten beim Wechsel des Stürmers vom FC Santos zum FC Barcelona im Sommer 2013. Brasilien ist am 28. November WM-Gruppengegner der Schweizer Fussballnati.

Audio Neymar muss die Gerichtsbank drücken 00:24 min abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Uruguay: Suarez kehrt nach Uruguay zurück

Uruguays Fussball-Nationalheld Luis Suarez kehrt zu seinem ersten Profiverein zurück. Nachdem der 35-Jährige bereits am Dienstag von einer Einigung mit Nacional Montevideo berichtet hatte, bestätigte Klubpräsident Jose Fuentes den Transfer am Mittwoch. Suarez, der nach einem Engagement bei Atletico Madrid vereinslos war, hatte 2005 beim 48-maligen uruguayischen Meister sein Profidebüt gegeben und unterschrieb einen Vertrag über fünf Monate.

England: Martinez zu Rekordmeister ManUnited

Manchester United verpflichtete bis Juni 2027 den argentinischen Nationalspieler Lisandro Martinez. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt von Ajax Amsterdam, wo er bereits unter Erik ten Hag trainierte. Die Ablösesumme soll rund 65 Millionen Franken betragen.

Frankreich: Bordeaux steigt nur eine Liga ab

Der sechsmalige französische Meister Girondins Bordeaux darf kommende Saison doch in der zweitklassigen Ligue 2 antreten. Das entschied der französische Verband drei Tage vor dem Saisonstart. Zuvor war der Absteiger aus der Ligue 1 wegen finanzieller Probleme in die dritthöchste Spielklasse relegiert worden.