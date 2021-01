Legende: Schliesst sich Ajax Amsterdam an Sébastien Haller. Keystone

Niederlande: Haller wechselt zu Ajax

Ajax Amsterdam hat die Verpflichtung von Sébastien Haller verkündet. Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt für 22,5 Millionen Euro von West Ham United in die Johan-Cruyff-Arena. Dort unterschrieb der Franzose, der vor anderthalb Jahren noch für 50 Millionen Euro Frankfurt in Richtung Premier League verlassen hatte, einen Vertrag bis 2025. Haller ist der bisher teuerste Spieler im niederländischen Profifussball, wie Ajax mitteilte. In der Eredivisie stand der Angreifer bereits von 2015 bis 2017 für den FC Utrecht im Einsatz.

Klub-WM: Zusätzliche Auswechslung bei Kopf-Verletzungen

Bei der Klub-WM in Katar (1. bis 11. Februar) wird zum Schutz der Spieler im Fall einer Kopfverletzung eine zusätzliche Auswechslung erlaubt sein. «Bei tatsächlichen oder vermuteten Hirnerschütterungen» gelange das Verfahren erstmals bei einem internationalen Wettbewerb zur Anwendung, hiess es in einer Mitteilung der FIFA.