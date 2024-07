Legende: Hat neu bei Irland das Sagen Heimir Hallgrimsson. imago images/Agencia-MexSport

Irland holt Isländer als Nationalcoach

Der neue Nationaltrainer Irlands heisst Heimir Hallgrimsson. Der 57-jährige Isländer ersetzt den im letzten November ad interim eingesetzten John O'Shea. Das gab Irlands Fussballverband bekannt. Hallgrimsson hatte von 2013 bis 2018 als isländischer Nationalcoach bemerkenswerte Erfolge gefeiert. Er führte das Team zusammen mit dem gleichberechtigten Schweden Lars Lagerbäck an der EM 2016 bis in den Viertelfinal. Im Achtelfinal wurde England sensationell mit 2:1 bezwungen. In den Monaten danach schaffte Island unter Hallgrimsson auch erstmals die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft. Zuletzt war der Isländer in Jamaika als Nationalcoach unter Vertrag. Nach drei Niederlagen an der laufenden Copa America trat er zurück.

Juventus verpflichtet Thuram

Der französische Mittelfeldspieler Khéphren Thuram wechselt von Nizza zu Juventus Turin. Die Ablösesumme beträgt 20 Millionen Euro, wie der italienische Klub bekannt gibt. Khéphren Thuram ist der Sohn von Lilian Thuram, der zwischen 2001 und 2006 ebenfalls für Juventus spielte, und der jüngere Bruder von Inter Mailands Stürmer Marcus Thuram.