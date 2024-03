Legende: Das Kapitel Wolfsburg ist zu Ende Niko Kovac muss beim VfL seinen Posten räumen. Keystone/Swen Pförtner

Bundesliga: Kovac weg, Hasenhüttl neuer Wolfsburg-Trainer

Der VfL Wolfsburg hat sich nach dem 1:3 am Samstag gegen Augsburg von Trainer Niko Kovac getrennt. Kovac, der unter anderem Bayern München und Kroatiens Nationalteam trainiert hat, war seit Sommer 2022 Coach der Wolfsburger. Die Equipe mit dem Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Vollerfolg und liegt in der Tabelle nur auf Rang 14. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch 6 Punkte. Am Sonntagnachmittag vermeldeten die «Wölfe» auch gleich Kovacs Nachfolger: Ralph Hasenhüttl übernimmt. Der 56-jährige Österreicher hatte bis 2022 bei Southampton in der Premier League an der Seitenlinie gestanden.

01:21 Video Archiv – Zesiger über Wolfsburg: «Nicht die schönste aller Städte» Aus Sport-Clip vom 17.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Türkei: Das nächste unrühmliche Kapitel

In der Türkei kam es nach einem Fussball-Spiel erneut zu wüsten Szenen. Nach dem 3:2 von Fenerbahce bei Trabzonspor stürmen Fans das Feld und lieferten sich handgreifliche Auseinandersetzungen mit Spielern. Die Fenerbahce-Profis und die Unparteiischen mussten vom Sicherheitspersonal geschützt werden und flüchteten in die Kabinen.