Deutschland: Neuer hatte Krebs

Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer musste sich bereits dreimal wegen Hautkrebs operieren lassen. Es habe sich beim Captain von Rekordmeister Bayern München um Hautkrebs im Gesicht gehandelt, weshalb er bereits dreimal operiert werden musste, erzählte Neuer in einer Pressemitteilung. Rund drei Wochen vor der WM in Katar steht Neuer nach einer Schulterverletzung offenbar kurz vor seinem Comeback. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass der Keeper womöglich am Wochenende in der Bundesliga bei Hertha BSC wieder spielen könnte.

08:06 Video Archiv: Neuers Bayern geraten in Villarreal in Rücklage Aus Sport-Clip vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 6 Sekunden.

