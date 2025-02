Legende: Muss pausieren Kai Havertz. Keystone/Kin Cheung

Premier League: Havertz fehlt Arsenal lange

Für Kai Havertz ist die Saison vorzeitig beendet. Der Offensivspieler des FC Arsenal muss sich wegen einer Oberschenkelverletzung, die er Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai erlitten hat, einer Operation unterziehen. Das teilte sein Klub am Donnerstag mit. Die Operation soll «in den nächsten Tagen» stattfinden, anschliessend werde der 25-Jährige ein Rehabilitationsprogramm beginnen, «das sich voraussichtlich bis in die Saisonvorbereitung für die nächste Saison erstrecken wird», hiess es in einer Mitteilung.

