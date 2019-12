Hazard verpasst «Clasico» – Dost bis Ende Jahr out

Legende: Verpasst den «Clasico» Eden Hazard. Keystone

Hazard fällt bei Real Madrid aus

Real Madrid muss auf die Dienste von Eden Hazard verzichten. Der Belgier erlitt eine «Mikrofraktur» am rechten Bein und verpasst damit den «Clasico» vom 18. Dezember gegen den FC Barcelona, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Wie lange der Belgier ausfällt, ist indes unklar. Hazard musste das Spielfeld in der 68. Minute der Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain verlassen.

Dost fehlt Frankfurt bis Jahresende

Bundesligist Eintracht Frankfurt kann erst in der Rückrunde wieder auf Stürmer Bas Dost zählen. Trainer Adi Hütter gab vor dem Spiel gegen Hertha BSC bekannt, dass der Niederländer wegen anhaltender Leistenprobleme in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten wird.

Legende: Leistenprobleme Bas Dost wird weiter pausieren müssen. Keystone

Van Marwijk als Trainer entlassen

Nach nur 9 Monaten als Nationaltrainer der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat der Verband die Zusammenarbeit mit Bert van Marwijk beendet. Die Emirate hatten beim Golf Cup am Montag eine 2:4-Niederlage gegen Katar erlitten. Van Marwijk hatte erst Ende Januar den Italiener Alberto Zaccheroni als Nationalcoach abgelöst.