Legende: Soll den VfL Bochum wieder auf Kurs bringen Dieter Hecking. Imago/Steinsiek.ch

Bundesliga: Hecking soll Bochum retten

Dieter Hecking soll den VfL Bochum vor dem Abstieg bewahren. Der 60-Jährige wird neuer Trainer des Tabellenletzten der Fussball-Bundesliga und damit Nachfolger des entlassenen Peter Zeidler. Hecking erhält an der Castroper Strasse einen Vertrag bis zum Saisonende. Der langjährige Bundesligacoach und DFB-Pokalsieger 2015 mit dem VfL Wolfsburg war bis Mai als Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg tätig, bevor sich der Klub von ihm trennte. In Bochum übernimmt er eine schwierige Mission. Der VfL Bochum hat nur einen Punkt aus den ersten neun Spielen geholt. Am Samstag zeigte sein neues Team bei der 2:7-Niederlage bei Eintracht Frankfurt eine völlig ungenügende Leistung, die Partie zuvor ging mit 0:5 gegen Bayern München verloren. Bei den beiden klaren Niederlagen wurde Bochum von Interimscoach Markus Feldhoff betreut. Am kommenden Samstag wird es auch nicht einfacher. Das Schlusslicht trifft auf Meister Bayer Leverkusen.