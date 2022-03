Spanien: Barcelona mit neuem Hauptsponsor

Der FC Barcelona hat einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Wie die Katalanen am Dienstag bekannt gaben, wird der Audio-Streaming-Dienst Spotify in den kommenden 4 Jahren Trikotsponsor bei den Männern und Frauen. Das Stadion soll zudem in Spotify Camp Nou umbenannt werden. Darüber müssen aber noch die Mitglieder auf einer ausserordentlichen Versammlung am 3. April abstimmen. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass das Camp Nou einen neuen Namen erhalten würde.

Deutschland: Weiterer Ausfall bei Leverkusen

Bayer Leverkusens Schweizer Trainer Gerardo Seoane muss in den kommenden Monaten auf einen weiteren Stammspieler verzichten. Der niederländische Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong zog sich eine Sprunggelenkverletzung zu, die eine Operation nötig macht. Er fällt für den Rest der Saison aus. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der junge, deutsche Internationale Florian Wirtz mit einem Kreuzbandriss monatelang ausfällt. Beide erlitten die Verletzungen am Sonntag beim 0:1 im Derby gegen den 1. FC Köln.