Legende: Übernimmt das Traineramt bei der «Werkself» Kasper Hjulmand. Imago Images/Sven Simon

Bundesliga: Hjulmand neuer Leverkusen-Coach

Leverkusen hat die Nachfolge des nach nur 2 Spieltagen gefeuerten Erik ten Hag geregelt. Auf den Niederländer folgt bei Bayer Kasper Hjulmand. Der 53-jährige Däne erlangte vorab als Nationalcoach seines Heimatlandes Bekanntheit. Den Posten hatte er während 4 Jahren bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 in Deutschland inne. Seither war er ohne Anstellung. In Leverkusen unterzeichnete er einen Vertrag bis 2027. Hjulmand arbeitete schon einmal als Trainer in der Bundesliga. Vor 11 Jahren war er in Mainz tätig, wo er nach gut 7 Monaten aber wieder freigestellt wurde.