Bundesliga: Hjulmand neuer Leverkusen-Coach

Leverkusen hat die Nachfolge des nach 2 Spieltagen gefeuerten Erik ten Hag geregelt. Auf den Niederländer folgt bei Bayer Kasper Hjulmand. Der 53-jährige Däne erlangte vorab als Nationalcoach seines Heimatlandes Bekanntheit. Den Posten hatte er während 4 Jahren bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 in Deutschland inne. Seither war er ohne Anstellung. In Leverkusen unterzeichnete er einen Vertrag bis 2027.

Zeqiri nach Polen

Andi Zeqiri spielt ab sofort in der höchsten Liga Polens. Der 16-fache Nationalstürmer aus Lausanne wechselte von Genk zu Widzew Lodz. Letzte Saison war der 26-Jährige an Standard Lüttich ausgeliehen, wo er in 24 Liga-Spielen 9 Treffer und 3 Assists erzielte.

Teilnehmer Nummer 18: Tunesien für WM qualifiziert

Tunesien hat das Ticket für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst. Durch das späte 1:0 in Äquatorialguinea steht der Quali-Gruppensieg nach 8 Spieltagen vorzeitig fest. Mohamed Ben Romdhane erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Die Nordafrikaner werden zum 7. Mal bei einer WM-Endrunde vertreten sein, zum 3. Mal in Folge. 18 von 48 WM-Fahrern sind somit bekannt.