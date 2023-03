Legende: Mit 75 Jahren wieder an der Seitenlinie Roy Hodgson. imago images/Simon Dael/Shutterstock

England: Hodgson zurück an alter Wirkungsstätte

Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Roy Hodgson kehrt an die Seitenlinie zurück. Der 75-Jährige ist neuer Trainer beim Premier-League-Klub Crystal Palace und wird die «Eagles» bis zum Saisonende betreuen. Für Hodgson ist es eine Rückkehr: Er hatte Crystal Palace bereits von 2017 bis 2021 trainiert, danach war er bis zum vergangenen Sommer Coach vom FC Watford. Crystal Palace hatte sich in der vergangenen Woche nach der 4. Niederlage in Folge von Patrick Vieira getrennt.

Norwegen: Haaland fehlt zum EM-Quali-Auftakt

Schreckmoment für Erling Haaland: Der Starstürmer ist wegen einer Leistenverletzung von der norwegischen Nationalmannschaft abgereist und wird die kommenden Spiele in der EM-Qualifikation verpassen. Nach seinen 5 Toren am vergangenen Dienstag im Champions-League-Achtelfinal gegen RB Leipzig (7:0) hatte er am Samstag im FA-Cup gegen Burnley einen Dreierpack geschnürt. Ihm droht nun ein Wettlauf gegen die Zeit, um für das Premier-League-Topspiel am 1. April gegen Liverpool wieder fit zu werden. Zudem braucht City Haaland 10 Tage später beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München.

07:08 Video Archiv: Haaland-Show in der CL gegen Leipzig Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 8 Sekunden.

Spanien: Sampaoli muss bei Sevilla gehen

Der sechsfache Europapokalsieger FC Sevilla hat auf die anhaltende sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Jorge Sampaoli entlassen. Das teilte der Tabellen-14. der spanischen LaLiga am Dienstag mit, nachdem das Team am Sonntag 0:2 gegen den Tabellennachbarn FC Getafe verloren hatte. Der 63-jährige Argentinier hatte das Amt erst im Oktober übernommen. Sevilla läuft den eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterher, in der Champions League war bereits in der Gruppenphase Schluss. Sampaoli-Vorgänger Julen Lopetegui musste im Anschluss an eine 1:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund den Hut nehmen.