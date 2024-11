Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Oh Schreck Pellegrino Matarazzo ist seinen Job in Sinsheim los. KEYSTONE/DPA/Harry Langer

Bundesliga: Matarazzo nicht mehr Hoffenheim-Trainer

Hoffenheim hat sich per sofort von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt, wie der Klub am Montag bekanntgab. Die TSG hat in den ersten zehn Saisonspielen nur neun Punkte geholt und rangiert auf dem viertletzten Platz. «Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers» soll das Training «übergangsweise» von den bisherigen Co-Trainern Frank Fröhling und Benjamin Hübner geleitet werden.

Premier League: Van Nistelrooy verlässt ManUnited

Ruud van Nistelrooy verlässt Manchester United nach vier Spielen als Interimstrainer. Der 48-jährige ehemalige Stürmer war erst im Sommer als Assistent von Cheftrainer Erik ten Hag verpflichtet worden. Nach der Trennung von ten Hag hatte Van Nistelrooy interimsweise die Leitung des Teams übernommen.

Primeira Liga: Amorim-Nachfolger gefunden

Sporting Lissabon hat einen Nachfolger für den zu Manchester United abgewanderten Trainer Ruben Amorim gefunden. Joao Pereira übernimmt die vakante Rolle beim Tabellenführer in der höchsten portugiesischen Liga. Der 40-Jährige bestritt als aktiver Spieler 154 Pflichtspiele für Sporting. Pereira unterschrieb einen Vertrag bis 2027.