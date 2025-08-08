Legende: Von Leverkusen zu Monaco Lukas Hradecky Fotomontage/Imago/Sven Simon

Ligue 1: Hradecky stösst zur AS Monaco

Die AS Monaco verpflichtet für zwei Jahre den langjährigen Leverkusen-Hüter Lukas Hradecky. Der finnische Nationalkeeper ist in Monaco als Nummer 1 vorgesehen, was für Philipp Köhn schlechte News sind. Der Schweizer kämpfte letzte Saison mit Radoslaw Majecki um einen Platz in der Startelf und kam auf 19 Liga-Einsätze. Nun muss der 27-Jährige überlegen, wie es für ihn weitergeht.

Premier League: Aston Villa holt Guessand

Aston Villa hat den ivorischen Internationalen Evann Guessand verpflichtet. Für den 24-jährigen Stürmer überweisen die Engländer laut Medienberichten 30 Mio. Euro (plus Bonus) nach Nizza. Guessand spielte 2020/21 leihweise für Lausanne (35 Spiele/7 Tore).

Premier League: Chelsea lange ohne Colwill

Chelseas Innenverteidiger Levi Colwill hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 22-Jährige unterzog sich bereits einem Eingriff, dürfte aber einen Grossteil der Saison verpassen.

LaLiga: Lewandowski angeschlagen

Robert Lewandowski droht den Saisonauftakt des FC Barcelona in einer Woche zu verpassen. Der 36-jährige Stürmer leidet unter muskulären Problemen im linken Oberschenkel.