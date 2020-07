Legende: Keine Zukunft an der Elbe Dieter Hecking verlässt den HSV. Keystone

HSV und Hecking gehen getrennte Wege

Für Trainer Dieter Hecking ist die Zeit beim Hamburger SV nach nur einem Jahr bereits beendet. Nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga verzichten die Hanseaten auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags. Der HSV hatte am vergangenen Wochenende durch eine 1:5-Niederlage gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag den Sprung auf den Relegationsplatz verpasst.

Manipulations-Skandal in Armenien

Der armenische Fussballverband hat die zweite Liga des Landes mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Wegen bewiesener Match-Manipulationen wurden fünf Teams disqualifiziert. Rund 45 Personen, darunter Klub-Eigentümer, Spieler und Trainer, wurden mit lebenslangen Sperren belegt, 13 weitere für unterschiedlichen Zeiträume gesperrt.