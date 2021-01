Legende: Ist nicht mehr Trainer von Alaves Pablo Machin. imago images

Spanien: 2 Trainer-Entlassungen innert Kürze

Innerhalb weniger Stunden hat es in der Primera Division gleich 2 Trainerwechsel gegeben. Der Tabellenletzte der spanischen Meisterschaft, SD Huesca, trennte sich von Coach Miguel Sanchez. Wenig später gab der Tabellensechzehnte Deportivo Alaves Pablo Machin den Laufpass. Am Montag hatte Schlusslicht Huesca 0:2 gegen Betis Sevilla verloren. Alaves unterlag bereits am Sonntag Cadiz 1:3.

Resultate Primera Division

Eindhoven 2 Wochen ohne Götze

Mario Götze steht dem niederländischen Ehrendivisionär PSV Eindhoven zwei weitere Wochen nicht zur Verfügung. Das gab Trainer Roger Schmidt am Dienstag bekannt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Götze laboriert an einer Muskelverletzung, Schmidt will kein Risiko eingehen und verzichtet vorsorglich auf den Ex-Dortmunder und -Münchner. Im Spitzenspiel bei Ajax Amsterdam (2:2) am vergangenen Sonntag hatte Götze bei der PSV ebenfalls schon gefehlt.