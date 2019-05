Hütter und Hodgson mit ihren Teams am Uhrencup

Legende: Beehren den Uhrencup Adi Hütter und die Eintracht. imago images

Hochkarätiges Teilnehmerfeld am Uhrencup

Der Uhrencup wird auch in diesem Jahr sehr gut besetzt sein. Unter anderen werden das von Adi Hütter trainierte Eintracht Frankfurt und Premier-Ligist Crystal Palace (mit Trainer Roy Hodgson) teilnehmen. Ebenfalls zugesagt haben Meister YB und Luzern. Das Vorbereitungsturnier findet zwischen dem 9. und 13. Juli statt. Drei Spiele werden in Biel, eines im Berner Neufeld ausgetragen.

Kult-Goalie Kiraly beendet Karriere mit 43 Jahren

Der legendäre Torhüter Gabor Kiraly beendet im Alter von 43 Jahren seine Karriere. Der ehemalige ungarische Nationalkeeper bleibt vorab auch durch seine kultigen grauen Jogginghosen in Erinnerung. Kiraly spielte unter anderem von 1997 bis 2004 bei Hertha Berlin. Zuletzt spielte der Goalie, der in seiner Heimat längst Legenden-Status besitzt, bei Haladás Szombathely in seiner Geburtsstadt.

Legende: Kultstatus Gabor Kiraly und seine grauen Trainerhosen. imago images

Juanfran verlässt Atletico

Nach Innenverteidiger Diego Godin verlässt auch der Aussenverteidiger Juanfran Atlético Madrid. Der 34-Jährige verlängert den auslaufenden Vertrag mit dem Zweiten der spanischen Meisterschaft nicht.