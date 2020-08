Legende: Daumen hoch Zlatan Ibrahimovic kickt noch ein weiteres Jahr in Mailand. Keystone

Italien: Ibrahimovic bleibt in Mailand

Zlatan Ibrahimovic hat bei der AC Milan seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Der Kontrakt des 38-jährigen Schweden soll mit 7 Millionen Euro dotiert sein. Nachdem Ibrahimovic am Sonntagabend das Ergebnis des negativen Coronavirus-Abstrichs erhalten hatte, absolvierte der Stürmer am Montagnachmittag das Training mit dem Rest der Mannschaft.

Italien: Drei Spieler von Atalanta Bergamo infiziert

Atalanta Bergamo, der Verein des Schweizer Internationalen Remo Freuler, meldet drei positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. Die Namen der Betroffenen hat der Klub nicht bekannt gegeben. Die drei Spieler des Champions-League-Viertelfinalisten und Dritten der letzten Serie-A-Meisterschaft seien symptomfrei, hiess es. Sie befänden sich in Quarantäne. In Italien soll die neue Saison in der obersten Klasse am 19. September starten.