Italien: Ibrahimovic verlängert Vertrag

Zlatan Ibrahimovic hängt eine weitere Saison beim italienischen Meister AC Milan an. Der 40-jährige Schwede habe den Vertrag bis zum 30. Juni 2023 verlängert, teilte der Klub mit. Ibrahimovic werde auch weiterhin die Nummer 11 auf seinem Trikot tragen, hiess es weiter. Derzeit erholt sich der Stürmer noch von einer Knie-Operation, mit der die Ärzte Ende Mai die Stabilität in seinem Gelenk wiederherstellen wollten.

Deutschland: Tumor bei Haller entdeckt

Bei Sébastien Haller, dem neuen Torjäger Borussia Dortmund, wurde ein Tumor im Hoden entdeckt. Das gab der BVB am späten Montagabend bekannt. Haller hatte nach dem Training am Montagvormittag in Bad Ragaz über Unwohlsein geklagt. Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen wurde im Laufe des Tages der Tumor entdeckt. Der 28-Jährige reiste bereits zurück nach Dortmund. Haller war in diesem Sommer als Ersatz für Erling Haaland von Ajax Amsterdam verpflichtet worden.

Deutschland: Goretzka am Knie operiert

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka von Bayern München musste sich einer Operation am linken Knie unterziehen. Wie die Bayern mitteilten, wurde beim Mittelfeldspieler eine Auffälligkeit arthroskopisch beseitigt. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, teilte der Verein nicht mit. Der TV-Sender Sky hatte zuvor berichtet, dass Goretzka sechs bis acht Wochen pausieren müsse. Er würde damit beim Bundesliga-Auftakt am 5. August fehlen.

Brasilien: Vidal zu Flamengo

Arturo Vidal setzt seine Laufbahn in Brasilien fort. Der 35-jährige Chilene wurde am Montag offiziell bei Flamengo Rio de Janeiro vorgestellt. Vidal bezeichnete Flamengo, den Gewinner des südamerikanischen Gegenstücks zur Champions League 2019, bei seiner Präsentation als «die beste Mannschaft Südamerikas». In Europa spielte der kampfstarke Mittelfeldspieler unter anderem für Juventus Turin, Bayern München, den FC Barcelona und zuletzt für Inter Mailand.