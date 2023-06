Legende: Verlässt die «Rossoneri» Zlatan Ibrahimovic. Imago/Sports Press Photo

Serie A: Milan lässt Ibra ziehen

Schwedens Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic wird die AC Milan zum Saisonende verlassen. Wie der Klub des derzeit verletzten 41-Jährigen am Samstag bekannt gab, wird Milan sich nach dem letzten Saisonspiel der Serie A am Sonntag «mit einer kurzen Zeremonie von Zlatan Ibrahimovic verabschieden». Medienberichten zufolge soll Ibrahimovic vor einem Wechsel zum AC Monza stehen. Der Erstligist steht in Besitz des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi, dieser hatte Ibrahimovic 2010 von Barcelona zu seinem ersten Engagement bei den «Rossoneri» geholt.

01:19 Video Archiv: Die 3 schönsten Nati-Tore von Ibrahimovic Aus Sport-Clip vom 17.03.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

LaLiga: Hazard verlässt Real

Der spanische Rekordmeister Real Madrid und der belgische Offensivspieler Eden Hazard gehen künftig getrennte Wege. Wie Real am Samstag mitteilte, wird der 32-Jährige nur noch bis zum 30. Juni offiziell Profi der «Königlichen» sein. Der bis 2024 gültige Vertrag dürfte aufgelöst werden. Noch im vergangenen Monat hatte der Offensivspieler öffentlich mitgeteilt, dass er seinen Vertrag erfüllen wolle. Real ebenfalls verlassen wird Marco Asensio. Mit Madrid hatte Asensio in 7 Jahren beeindruckende 17 Titel gewonnen.