Legende: Doppelter Torschütze im Achtelfinal Kylian Mbappé lässt sich feiern. Keystone

Frankreich: PSG zeigt Lille die Limiten auf

Im französischen Cup hat das Los die stärksten Mannschaften der Meisterschaft schon in den Achtelfinals zusammengeführt. Paris Saint-Germain siegte am Mittwoch daheim gegen den Ligue-1-Leader Lille 3:0. Mauro Icardi (9.) und Kylian Mbappé per Foulpenalty (42.) sorgten für eine komfortable Führung zur Pause. Mbappé setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Schlusspunkt. In der Meisterschaft liegt Lille nach 29 von 38 Runden 3 Punkte vor PSG.