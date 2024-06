Legende: Bejubelt seinen ersten Treffer für Chicago Fire Allan Arigoni. Imago Images/Kevin Sousa

MLS: Haile-Selassie und Arigoni mit Tor für Chicago

In Abwesenheit des an der EM weilenden Xherdan Shaqiri brillierten bei Chicago Fire die beiden anderen Schweizer. Maren Haile-Selassie und Allan Arigoni führten ihr Team zu einem 4:1-Sieg gegen Toronto. Haile-Selassie eröffnete den Torreigen in der 41. Minute. Arigoni war eine Minute vor Abpfiff für den Endstand besorgt. Für den 25-Jährigen war es das erste Tor seit seinem Wechsel von Lugano nach Übersee. Chicago rückt mit dem zweiten Sieg in Folge wieder näher an die Playoff-Plätze heran und belegt im Osten Rang 11.