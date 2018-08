Beim 2:1 gegen den dreimaligen Meister Jubilo Iwata standen die ehemaligen Weltmeister Andres Iniesta und Lukas Podolski erstmals gemeinsam für Vissel Kobe auf dem Platz. Und das Duo brauchte nur eine Viertelstunde, um die Führung zu erzielen. Auf Pass von Podolski netzte Iniesta ein. Kobe liegt in der Tabelle mit 32 Punkten auf dem 4. Platz.

Monaco ist mit Diego Benaglio erfolgreich in die neue Ligue-1-Saison gestartet. Der Zweite der Vorsaison gewann in Nantes 3:1. In den Schlussminuten kassierte Benaglio seinen 1. Gegentreffer in der französischen Meisterschaft. Der ehemalige Schweizer Nati-Keeper muss sich seit seinem Wechsel zu Monaco vor einem Jahr fast immer mit der Ersatzrolle hinter dem Kroaten Danijel Subasic abfinden. Am Samstag stand der 34-Jährige erst zum 4. Mal in der Ligue 1 im Einsatz.