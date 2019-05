Legende: «Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt» Antonio Conte beerbt Luciano Spaletti. Keystone

Conte folgt bei Inter auf Spalletti

Inter Mailand hat am Freitagmorgen die Verpflichtung von Antonio Conte als neuen Trainer bekanntgegeben. Der frühere Nationaltrainer Italiens und einstige Coach von Chelsea und Juventus Turin tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an. Von diesem hatte sich Inter am Vortag nach zwei Jahren getrennt. Conte hatte Juventus zu drei und Chelsea zu einem Meistertitel geführt. Nun soll der 49-Jährige helfen, «Inter wieder zu einem der besten Klubs der Welt zu machen», sagte Präsident Steven Zhang.