Legende: Spielt ab nächster Saison in der Serie A Achraf Hakimi. imago images

Hakimi-Transfer zu Inter ist perfekt

Der Wechsel von Achraf Hakimi zu Inter Mailand ist in trockenen Tüchern. Der 21-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb bei den «Nerazzurri» einen Fünfjahresvertrag und soll Real Madrid rund 40 Millionen Euro einbringen. Zuletzt war der Marrokkaner 2 Saisons leihweise bei Borussia Dortmund tätig.

Paulo Sousa verlässt Girondins Bordeux

Der frühere Basler Meistertrainer Paulo Sousa verlässt den Ligue-1-Klub Girondins Bordeaux nach etwas mehr als einem Jahr bereits wieder. Der Zeitpunkt des Abschieds des 49-jährigen Portugiesen ist ungewöhnlich. Die Mannschaft von Nati-Spieler Loris Benito bereitet sich schon seit zehn Tagen auf die neue Saison vor, nachdem die alte im März aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden ist.

6 Corona-Fälle beim FC Dallas

In der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gibt es kurz vor dem geplanten Re-Start über 20 positive Corona-Tests. Zuletzt teilte die Liga mit, dass 6 Spieler des FC Dallas nach ihrer Anreise aus dem US-Bundesstaat Texas nach Florida positiv auf Covid-19 getestet wurden. Vor dem Abflug am Sonntag hatte es lauter negative Tests gegeben. In Disney World soll die MLS am 8. Juli nach vier Monaten Zwangspause im Turnierformat starten.

Kreuzbandriss bei Bayers Paulinho

Grosses Verletzungspech bei Leverkusens Paulinho: Der 19-jährige brasilianische Offensivspieler erlitt im Training vor dem DFB-Pokalfinal am Samstag gegen Bayern München einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Er wird mehrere Monate ausfallen.