Legende: Zieht das Inter-Sakko endgültig aus Simone Inzaghi. Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Serie A: Inzaghi geht 3 Tage nach dem CL-Final

Trainer Simone Inzaghi verlässt Inter Mailand nach vier Jahren. Dies verkündeten die «Nerazzurri» am Dienstagnachmittag in einem Communiqué. Erst am Samstag hatte der 49-Jährige mit seinem Team noch im Champions-League-Final gestanden, war beim 0:5 gegen PSG aber chancenlos geblieben. Unter Inzaghi war Inter einmal Meister und zweimal Cupsieger geworden und hatte 3 Supercups gewonnen. Gerüchten zufolge soll Inzaghi einen lukrativen Vertrag bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unterschreiben.

Premier League: Flekken geht, Kelleher kommt

Leverkusen hat Mark Flekken verpflichtet. Der 31-Jährige mit Vergangenheit beim Ligakonkurrenten SC Freiburg erhält beim Meister von 2024 einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag. Flekken spielte in den vergangenen beiden Saisons für Brentford in der Premier League. Die Ablösesumme liegt bei geschätzten 10 Millionen Euro. Beim Klub mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka dürfte Flekken die neue Nummer 1 im Tor werden. Brentford ersetzt Flekken seinerseits durch Liverpools Ersatzmann Caoimhin Kelleher. Der 26-Jährige erhält bei den «Bees» einen Vertrag bis 2031.

Allgemein: Wiederholung bei Doppelberührung

Die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) haben das Vorgehen bei einer versehentlichen Doppelberührung bei der Ausführung von Elfmetern präzisiert. Wird der Strafstoss nach einer zweiten Berührung verwandelt, wird er künftig wiederholt. Landet der Ball nicht im Tor, wird auf indirekten Freistoss für den Gegner entschieden oder im Falle eines Elfmeterschiessens der Schuss als verschossen gewertet.