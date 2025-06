Serie A: Inter-Trainer Inzaghi nach Saudi-Arabien

Zwei Tage nach dem 0:5 im CL-Final hatte Inter Mailand die Trennung von Simone Inzaghi trotz gültigen Vertrages verkündet. Nun ist klar: Der Trainer wechselt nach Saudi-Arabien. «Das italienische Genie ist hier», schrieben die Verantwortlichen von Al-Hilal zu einem kurzen Film in den sozialen Netzwerken. Für wie lange sich der Italiener verpflichtet hat, ist noch nicht bekannt. Al-Hilal nimmt wie Inter an der Klub-WM in den USA teil. Sein erstes Spiel steht für Inzaghi am 18. Juni gegen Real Madrid im Programm.