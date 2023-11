Legende: Verabschiedete sich am Dienstag ein letztes Mal Stephen Kenny nach einem Freundschaftsspiel Irlands gegen Neuseeland (1:1). Imago/Inpho Photography

Kenny muss bei Irland gehen

Nach der verpassten EM-Qualifikation hat sich der irische Fussballverband von Nationaltrainer Stephen Kenny getrennt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Irland verpasste als Vierter der Gruppe B hinter Frankreich, den Niederlanden und Griechenland das Ticket für das Turnier in Deutschland im kommenden Jahr deutlich. Kenny hatte das Team, das beim vierten grossen Turnier in Folge zuschauen muss, im April 2020 übernommen.

01:34 Video Archiv: Irland unterliegt der Niederlande knapp Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Ligue 1: 80 Millionen Ablöse für Ramos

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat die Kaufoption für den portugiesischen Stürmer Goncalo Ramos gezogen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Für den 22-Jährigen, der bisher ausgeliehen war, muss PSG nach Medienangaben 65 Millionen Euro an Benfica Lissabon überweisen. Die Summe kann durch Bonuszahlungen auf 80 Mio. Euro steigen. Ramos kam im Sommer aus Lissabon. In elf Ligaspielen und vier Champions-League-Partien hat es der Stürmer bislang auf zwei Tore gebracht.