Italien: 1000 Zuschauer ab 1. Mai

Italien lockert ab dem 26. April die Corona-Beschränkungen. So ist im ganzen Land ab dem übernächsten Montag wieder Kontaktsport zugelassen. Ab 1. Mai werden bis zu 1000 Fans in die Stadien zurückkehren können. Das beschloss die italienische Regierung. Seit vergangenem Oktober waren in Italien keine Zuschauer mehr in den Sportstätten erlaubt.

Italien: Mandzukic spendet Gehalt

Der verletzte Milan-Stürmer Mario Mandzukic spendet sein gesamtes März-Gehalt für wohltätige Zwecke. Das Geld kommt der «Milan-Stiftung» zugute, die junge Talente finanziell fördert. Präsident Paolo Scaroni lobte Mandzukics «Ethik und Respekt» für seinen Klub. Insgesamt spielte der 34-jährige Kroate seit seinem Wechsel nach Mailand im Januar auch aufgrund von Verletzungen nur 158 Minuten.

Katar: Fans an der WM ja, aber nur geimpfte

WM-Gastgeber Katar will im kommenden Jahr nach Möglichkeit nur gegen das Coronavirus geimpfte Fans in die Stadien lassen. «Wir verhandeln und sprechen mit Impfstoff-Anbietern darüber, wie wir sicherstellen können, dass jeder WM-Besucher geimpft ist», sagte Katars Aussenminister Mohammed bin Abdelrahman al-Thani. In Katar wurden bisher rund 195'000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.