Legende: Neu bei Chelsea an der Seitenlinie Enzo Maresca. Imago/NurPhoto

Premier League: Chelsea findet neuen Trainer

Enzo Maresca wird neuer Trainer des Premier-League-Klubs Chelsea und damit Nachfolger von Mauricio Pochettino. Die Londoner präsentierten den 44-jährigen Italiener am Montagnachmittag. Zuletzt war Maresca eine Liga tiefer, in der Championship, bei Leicester tätig und führte den Klub zurück in die höchste Spielklasse. Zuvor war er unter anderem als Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City angestellt. Der Trainer erhält einen Fünfjahresvertrag, offiziell wird er die Stelle am 1. Juli antreten.