Deutschland/Schottland: Itten zurück zu den Rangers

Greuther Fürth muss im Abstiegskampf der Bundesliga ohne Stürmer Cedric Itten auskommen. Wie das Schlusslicht am Mittwoch bekannt gab, machten die Glasgow Rangers von ihrer Rückholklausel für den Leihspieler Gebrauch. Ursprünglich hatte Fürth den 25-Jährigen bis zum Saisonende von den Schotten ausgeliehen. Der Schweizer Nationalspieler kam in der laufenden Saison auf 12 Einsätze für das «Kleeblatt», in denen ihm 2 Treffer gelangen.

Deutschland: Sow nach Corona-Verdacht zurück im Training

Der Schweizer Internationale Djibril Sow ist bei Eintracht Frankfurt ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat mittlerweile einen negativen Corona-Test abgeliefert, nachdem sein Ergebnis bei einer Testreihe letzte Woche nicht eindeutig ausgefallen war. Frankfurts Trainer Oliver Glasner musste deshalb am Samstag bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund zum Rückrunden-Auftakt auf Sow verzichten.

Resultate Bundesliga Bundesliga